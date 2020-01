TERMOLI. CADAVERE IN UNA PANDA INDIVIDUATA IN FONDO ALLE ACQUE DEL PORTO

Victorine Bucci fonte foto: fanpage.it

Termoli. Si chiamava Victorine Bucci, Vicky per tutti. Il suo corpo è stato ritrovato oggi pomeriggio all’interno della sua auto, in fondo al mare. La conferma dell’identità è arrivata dalla Procura di Larino. Era scomparsa da più di un mese, e l’ultimo a vederla era stato il suo compagno cinquantenne, a cui si era legata recentemente. Secondo quanto raccontato dall’uomo, si sarebbe allontanata da casa in piena notte, dopo un’accesa discussione. Una relazione, la loro, un po’ burrascosa, stando al racconto degli amici di Vicky, a causa della gelosia di lui. Pochi giorni prima di sparire, era stata medicata al pronto soccorso per un colpo ricevuto sull’occhio, senza però dire da chi l’aveva ricevuto.

Le operazioni di recupero, continueranno domani, sul posto sono presenti i sommozzatori dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

fonte: fanpage.it