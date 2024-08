TIENIMI Residenza e Performance urbana Premio delle Arti a Pescara

Nuovo appuntamento per Matta#Aperto 2024, la rassegna estiva promossa dalla rete Artisti per il Matta disseminata dentro e fuori dallo Spazio Matta, per connettere in un unico percorso multiculturale all’insegna del contemporaneo luoghi, spazi e ambienti diffusi lungo il territorio urbano della città di Pescara.

Il 4 agosto, alle ore 19.30 presso il Parco di Villa Sabucchi/Torre del Bardo a Pescara, prende vita “Tienimi”, una residenza e performance urbana, vincitrice del Premio delle Arti, su ideazione e coreografia di Raffaella Mencarelli, interpretata da Ilaria Aguzzi e Caterina Capecci, con le musiche di Flavio Pescosolido, inserita nel Progetto residenze Spazio Matta. Ispirata alla massima “Tienimi quando non riesco a viverlo questo mondo imperfetto” di Hermann Hesse, mette al centro molti temi. Il sostegno reciproco, la cura e il poter contare sul supporto di qualcuno o di qualcosa sono sempre stati desideri più o meno espressi dell’essere umano. Teniamoci per proseguire il nostro percorso, per vivere. Condividiamo il “mio” perché diventi un “nostro”.

Raffaella Mencarelli è una giovane danzatrice e coreografa. Si è formata con compagnie di danza e con coreografi di fama nazionale ed internazionale acquisendo esperienza e arricchendo il suo stile personale. (Alessandro Sciarroni, Anne Teresa De Keersmaeker). Ha partecipato ad importanti festival (Equilibrio Festival di danza contemporanea presso Auditorium Parco della Musica).

Vincitrice del Premio delle Arti 2023 sezione Coreografia per l’Accademia Nazionale Danza. Il Premio nazionale delle Arti è promosso dal MIUR ogni anno ed è diretto a studentesse e studenti di Conservatori e Accademie di Belle Arti.

La Residenza completa è ospitata presso lo Spazio Matta dal 29 luglio al 4 Agosto (Premio delle Arti Accademia Nazionale Danza, Roma)