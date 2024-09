Tornano sabato e domenica gli eventi di Urban Nature, festa della natura in città Doppio appuntamento a Pescara e a Chieti tra gli alberi della Pineta e nelle sale del Museo

Sabato 28 e domenica 29 prossimi torna Urban Nature, iniziativa promossa dal WWF, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e con l’Associazione Nazionale del Musei Scientifici (ANMS), per rendere evidente a chi vive nelle città italiane il valore della natura e la sua importanza per il benessere e la salute dei cittadini. L’evento, che giunge nel 2024 alla sua VIII edizione, trova spazio anche in Abruzzo. Il WWF Chieti-Pescara lo celebrerà con due appuntamenti.

PESCARA, sabato 28, un pomeriggio nella Pineta di Santa Filomena

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara e il WWF Chieti-Pescara invitano i cittadini tutti “Alla scoperta di un bosco in città” nella Riserva Naturale Statale “Santa Filomena”. Appuntamento alle 16:30 di sabato 29 settembre nella sede del Reparto, in viale Riviera 299 a Pescara. Dopo i saluti istituzionali, e la presentazione di Urban Nature 2024, sarà avviata una visita guidata nell’area della pineta con esperti dei Carabinieri e del WWF che, insieme ai volontari dell’associazione, alterneranno letture e informazioni tecniche (i boschi in città a Pescara: storia, caratteristiche, flora, fauna, gestione; la successione vegetale dalla riva del mare alle colline; aree verdi urbane e fauna selvatica in città) a interpretazione della natura per bambini e adulti. La partecipazione è libera e gratuita. Un appuntamento decisamente da non perdere.

CHIETI, domenica 29, una mattinata nel Museo universitario

Gli eventi previsti per domenica 29 settembre a Chieti (con il patrocinio del Comune) saranno invece concentrati nelle sale del Museo universitario dell’ateneo “Gabriele d’Annunzio” (ingresso, che per l’occasione sarà libero, da Viale IV Novembre). Il panorama delle offerte, tutte gratuite, sarà molto ampio. A cura del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara si parlerà di testuggini palustri con “Gli… alieni sbarcano in città” mentre, grazie alla “Vita in una goccia d’acqua del laghetto della Villa”, i bambini in particolare potranno osservare al microscopio il magico mondo nascosto in una goccia. L’esposizione di un’arnia didattica consentirà di capire “Come aiutare gli impollinatori a casa nostra”. Ci saranno inoltre laboratori e altre attività a cura del Museo universitario e del WWF Chieti-Pescara. Il Gruppo Scout Chieti 3, come nelle precedenti edizioni di Urban Nature, sarà impegnato nella distribuzione di piantine di Erica in cambio di un contributo per sostenere le attività in difesa della natura.