TORNIMPARTE, APPALTATI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO

Il Direttore dei Lavori, Ing. Sante di Giuseppe, in data 4 febbraio, ha consegnato alle Ditte appaltatrici i lavori per la realizzazione del collettore fognario al servizio del Comune di Tornimparte.

Un’opera che il nostro Comune attende da tanto, troppo, tempo e che compie oggi un passo decisivo verso la sua realizzazione. Questo intervento, finanziato nel 2017 dalla Giunta Regionale d’Abruzzo ed individuato tra quelli strategici ricompresi nel Masterplan, ha visto nell’ERSI e nella Gran Sasso Acqua i soggetti attuatori.

Insieme all’impianto di depurazione in corso di realizzazione nel Comune dell’Aquila, quest’opera permetterà, finalmente, una corretta gestione delle acque reflue, elemento di fondamentale importanza per il nostro Comune e presupposto indispensabile per lo sviluppo residenziale, commerciale e turistico.

In questi anni abbiamo avuto un costante, proficuo, rapporto di collaborazione con la Gran Sasso Acqua, per il quale, ringraziando i Presidenti che si sono succeduti in questi anni di lavoro (Americo Di Benedetto, Fabrizio Ajraldi e Alessandro Piccinini), intendiamo ringraziare tutto il personale di questa importante realtà Aquilana. Allo stesso modo è con piacere che voglio sottolineare il meticoloso lavoro, condotto lontano dai clamori mediatici, svolto dal Consigliere Comunale di Tornimparte delegato al Servizio Idrico Integrato, Giuseppe Spagnoli; lavoro che oggi viene premiato dall’avvio di un’opera che rappresentava, uno dei punti cardine del programma elettorale di questa Amministrazione.

Il Sindaco Ing. Giacomo Carnicelli