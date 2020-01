TRANSITO DEI MEZZI PESANTI SULLA A/14- PRECISAZIONE DELLA QUESTURA DI TERAMO SULLA VIABILITA’

A precisazione del contenuto di alcuni articoli giornalistici apparsi sulla cronaca locale, si rappresenta che, attesa una possibile “coda” in direzione sud al casello A/14 di Pineto nella giornata odierna in cui generalmente è maggiore il flusso verso le Regioni del sud Italia, i mezzi cc.dd. “pesanti” potrebbero lasciare l’Autostrada A/14 sin dal casello Mosciano S.A./Giulianova, raggiungendo la SS 16 percorrendo la SS 80 per poi fare rientro in autostrada a Pescara Nord- Città S.Angelo.

Nel caso di tale scelta di percorrenza, è conseguente l’attraversamento anche dei Comuni di Giulianova, Roseto degli Abruzzi, oltre Pineto e Silvi.

Permane, ovviamente, l’uscita “obbligatoria” in direzione sud solo al casello A/14 Pineto-Atri.