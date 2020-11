Tublat.com, è la web agency dell’anno, ecco cosa fa

La nascita di Internet ha rivoluzionato il mondo della comunicazione. Una enorme rete telematica mondiale che collega diversi milioni di computer grazie ad essa interconnessi. Quindi oggi comunicare è davvero semplice. Basta accendere un pc, un tablet o uno smartphone che in pochi istanti si è in comunicazione con il mondo intero. È bene notare che Internet non si limita a connettere macchine ma persone, una vera innovazione sociale e economica.

Proprio per questo aspetto, Internet ha creato infinite opportunità e chi le ha sapute cogliere è stato il giovane, Gianluca Iannotta fondatore della più innovativa web agency italiana Tublat.com.

Un ragazzo di origini campane che mosso da profonda passione per l’universo digitale e dotato di quel pizzico di follia che lo hanno spinto a lasciare gli studi giuridici per diventare un web marketer.

Una mente visionaria nostrana, un ragazzo spinto da un forte spirito imprenditoriale che con coraggio ha fondato la prima web agency disponibile completamente online, la tanto conosciuta Tublat. Una web agency che ha sancito l’inizio di un nuovo modello di web agency, fatto più di sostanza e meno di scartoffie, offrendo un ampio ventaglio di opportunità ai potenziali clienti.

La caratteristica più innovativa di Tublat è quella di offrire tutti i servizi tipici di un agenzia fisica, ma completamente online, forse domando prestazioni persino migliori, poiché il cliente che si rivolge a Tublat potrà godere dell’aiuto e sostegno dei migliori esperti non solo italiani ma appartenenti a diversi paesi del mondo.

Per questo Tublat offre svariati servizi web quali: piani di web hosting Linux SSD, registrazione o trasferimento di nomi di dominio, creazione di siti web e marketing online come ad esempio i servizi di SEO Copyright o meglio la scrittura di testi per siti web o blog che sappiano catturare attenzione e possano consentire migliore monetizzazione, oppure l’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) o la gestione di campagne Pay Per Click per i motori di ricerca e social network.

Tutto questo nato dalla geniale mente di Gianluca Iannotta, un giovane che da sempre è stato attento alle problematiche delle piccole e medie imprese, che lui stesso definisce “la spina dorsale della nostra economia”, cercando di donare loro una via di più facile accesso al mondo digitale aiutandole a non soccombere alla concorrenza spietata delle grandi multinazionali.

Il nostro guru segue tre semplici linee guida, nonché preziosi consigli:

Credere in te stesso: questo rassicura, in particolar modo, il cliente ad aver fatto la scelta giusta nell’aver investito denaro nelle tue competenze e capacità.

Mai abbattersi: anche quando si presentano ostacoli che possono sembrare troppo duri da superare, è necessario rimboccarsi le maniche e fare affidamento sulla propria determinazione e voglia di emergere.

Il cliente ha sempre ragione: ma mai perdere di vista che il tuo ruolo è quello di guidarlo e consigliarlo nella scelta della strategia più adatta con estrema sincerità e professionalità.

Con in mente queste semplici regole Iannotta ha fondato la sua web agency, sul cui sito è semplicissimo navigare, essendo comprensibile ed accessibile a tutti. Dopo aver inoltrato la richiesta di contatto direttamente dal sito web (www.tublat.com), il cliente verrà seguito da un project manager di Tublat che affiderà i compiti del progetto ad una serie di professionisti.

Dunque ciò che offre Tublat sono servizi di alta qualità accompagnati da profonde competenze, professionalità e serietà ma senza trascurare un aspetto essenziale che è quello dei costi, i quali sono assolutamente contenuti, perché la struttura snella di Tublat ha permesso al suo fondere di ridurre i costi di una classica agenzia e concentrarsi nell’offrire servizi di alto livello professionale.