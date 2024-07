Tortoreto – 27 luglio 2024

La mattina di sabato 27 luglio, i cittadini e i turisti di Tortoreto si troveranno improvvisamente catapultati nell’antica Roma imperiale, con tanto di legionari, gladiatori, campi allestiti e meravigliose scenografie.

Arriva a Tortoreto, nella sua prima edizione sperimentale, “TURTURETUM: RIEVOCAZIONE STORICA DELL’ANTICA ROMA”, una manifestazione che ha l’ambizione di ricollegare la città costiera alla sua storia romana, esaltando reperti archeologici unici come la Domus Muracche.

L’evento rappresenta un momento storico per la cittadina, coinvolgendo numerose associazioni locali, tra cui la Pro Loco di Tortoreto, l’Associazione Albergatori e Operatori Turistici, l’Associazione dei Commercianti, la Consulta Giovanile e il gruppo TOGA YOURSELF, noto per aver organizzato per molti anni il TOGA PARTY sulla riviera tortoretana. Quest’anno, il TOGA PARTY si prenderà una pausa, ma tornerà nel 2025 con una nuova formula.

Da questa unione di intenti nasce “TURTURETUM: RIEVOCAZIONE STORICA DELL’ANTICA ROMA” che si terrà il 27 luglio dalle ore 09.30 presso il Campo a Mare di Tortoreto Lido, fino a sera.

La rievocazione sarà curata dall’Associazione Legio Italica (www.legio-i-italica.it/), protagonista da oltre 20 anni di numerose rievocazioni in tutta Italia e in Europa.



Sarà allestito un vero accampamento romano, con spettacolari battaglie tra gladiatori e la possibilità di partecipare attivamente alle attività dell’epoca romana, esplorando antiche tecniche di combattimento e strategie militari.



La presenza di legionari che marceranno lungo il lungomare di Tortoreto coinvolgerà l’intera località.

L’evento, sostenuto dal Comune di Tortoreto, dalla Provincia di Teramo, dalla Regione Abruzzo e da importanti realtà economiche locali, è il primo a vedere la collaborazione di diverse associazioni del territorio, con l’obiettivo di creare nei prossimi anni un’attrazione turistica unica per cittadini e visitatori.

Il programma completo della rievocazione è disponibile sulle pagine social degli organizzatori e sul sito del Comune:

https://www.facebook.com/proloco.tortoreto

L’ingresso è gratuito.