TUTTO PRONTO A CANISTRO PER LA XXIV EDIZIONE DI “SAPORI D’AUTUNNO”

Il presidente, vi aspettiamo domenica 20 ottobre a Canistro superiore

E’ tutto pronto a Canistro superiore per la 24° edizione di “Sapori d’Autunno” domenica 20 Ottobre dalle ore 12:00. L’associazione no profit “donne 2000” vi aspetta per farvi degustare i prodotti tipici locali e molto altro, il tutto contornato dalla regina dell’autunno: la castagna Roscetta. L’antico borgo di Canistro si riempirà di profumi e sapori in un paese incantato da alberi, portali, cantine scavate nella roccia, costumi tipici e tanta musica tradizionale; in un ambiente di festa ed amicizia. L’intero incasso sarà poi riutilizzato dall’associazione no profit per le esigenze del paese. Arrivarci è facilissimo si può uscire a Capistrello per chi arriva da Sora e a Canistro per chi arriva da Avezzano, su nel paese ci sono tre ampi parcheggi ed un servizio navette per tutta la durata della festa. “Siamo alla 24° edizione e abbiamo ancora tanta energia, – commenta il presidente Anna Lucidi – quest’anno sono entrati molti giovani nella nostra associazione, c’è stato un cambio generazionale importante, necessario. Siamo una delle poche associazioni dove tutti lavorano gratuitamente per far conoscere il nostro paese e la nostra prelibatezza. La nostra non è una vera e propria sagra ma una vera festa di paese. Vi aspettiamo”.