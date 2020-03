ULTIM’ORA CORONAVIRUS. NUOVE MISURE: CHIUSE TUTTE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI E DI VENDITA

Ecco i principali provvedimenti presi dal Governo e spiegati da Conte

Chiuse tutte le attività commerciali, vendita al dettaglio ad eccetto della vendita dei generi alimentari e farmacie. Chiusi Bar, ristorante, parrucchieri, mense , centri estetici. Per la produzione e le attività di servizi vanno attuate le misure del Ministero della Salute. Industrie e fabbriche possono lavorare purchè assumano tutte le misure di prevenzione adeguate. I servizi pubblici rimangono attivi cosi come i servizi bancari e postali. Limitare gli spostamenti alle attività di lavoro o per fare la spesa o per motivi di salute.

A breve verrà nominato un commissario delegato per la gestione dell’emergenza Dott. Domenico Arcuri.