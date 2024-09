Urban Nature 2024 Sabato 28 e domenica 29 settembre il WWF celebra la Natura in città Eventi e banchetti in tutto l’Abruzzo

Urban Nature, l’evento del WWF Italia per celebrare la Natura in città, giunge alla sua ottava edizione e cresce ancora di più coinvolgendo cittadini, scuole, associazioni e istituzioni.

Il prossimo fine settimana, sabato 28 e domenica 29 settembre, la “Festa della Natura in città” toccherà migliaia di piazze in tutta Italia e si caratterizzerà per oltre 150 eventi con escursioni, laboratori, visite guidate per riscoprire il valore della natura urbana, rinnovare il modo di pianificare gli spazi cittadini e incrementare la biodiversità nelle nostre città.

Oltre al grande evento conclusivo previsto domenica 29 settembre sulla Terrazza del Pincio a Roma, l’edizione 2024 si caratterizzerà come un vero e proprio Festival della natura diffuso con iniziative organizzate dai volontari delle realtà locali del WWF e da tante organizzazioni, grandi e piccole, che hanno aderito a questa grande festa!

“Urban Nature è una delle iniziative nazionali più importanti del WWF”, sottolinea Filomena Ricci, delegata regionale del WWF Abruzzo. “Per primi abbiamo posto l’accento sulla centralità degli ecosistemi e delle reti ecologiche nelle aree urbane e negli anni l’attenzione è cresciuta sempre più. La necessità di promuovere azioni virtuose da parte di amministrazioni, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani, anche a beneficio della salute delle comunità, è ormai evidente. Viviamo sulla nostra pelle come la gestione sbagliata del territorio, unita al cambiamento climatico, stia già mettendo a rischio la nostra sicurezza. E siamo molto felici che anche in Abruzzo saranno tanti gli eventi per far conoscere la bellezza degli angoli naturali che resistono nelle nostre città e la loro importanza”.

Ecco gli eventi previsti in Abruzzo organizzati dai volontari WWF insieme a tante altre organizzazioni e istituzioni:

Sabato 28 settembre – ore 9. Oasi WWF Gole del Sagittario ad Anversa degli Abruzzi (AQ): Eco-camminata alle sorgenti del Cavuto insieme all’Associazione Nordic Walking Italia.

Eco-camminata alle sorgenti del Cavuto insieme all’Associazione Nordic Walking Italia. Sabato 28 settembre – ore 9.30. Avezzano (AQ): in piazza Torlonia laboratori dedicati alle relazioni “Uomo/Natura”, per vivere esperienze e visioni del regno animale e vegetale insieme al Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro.

in piazza Torlonia laboratori dedicati alle relazioni “Uomo/Natura”, per vivere esperienze e visioni del regno animale e vegetale insieme al Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro. Sabato 28 settembre – ore 10. Pescasseroli (AQ): in viale Principe di Napoli un percorso di esperienze con la natura “urbana” lungo le strade del paese con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro.

in viale Principe di Napoli un percorso di esperienze con la natura “urbana” lungo le strade del paese con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro. Sabato 28 settembre – ore 15.30. L’Aquila : al Parco del Castello passeggiata per conoscere l’entomofauna e le essenze arboree e arbustive con il Reparto Carabinieri Biodiversità di L’Aquila.

: al Parco del Castello passeggiata per conoscere l’entomofauna e le essenze arboree e arbustive con il Reparto Carabinieri Biodiversità di L’Aquila. Sabato 28 settembre – ore 15.30. Vasto (CH): caccia al tesoro lungo la spiaggia della Riserva Naturale Regionale Marina di Vasto.

caccia al tesoro lungo la spiaggia della Riserva Naturale Regionale Marina di Vasto. Sabato 28 settembre – ore 16. Pescara: escursione nella Riserva Naturale Statale “Pineta di Santa Filomena” con due attività per scoprire la natura urbana con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara: “Alla ricerca degli alieni”, per riconoscere le specie alloctone e “La Biblioteca Vegetale”, per scoprire le piante presenti nella riserva.

escursione nella Riserva Naturale Statale “Pineta di Santa Filomena” con due attività per scoprire la natura urbana con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara: “Alla ricerca degli alieni”, per riconoscere le specie alloctone e “La Biblioteca Vegetale”, per scoprire le piante presenti nella riserva. Sabato 28 settembre – ore 17:30. Roseto degli Abruzzi: escursione nel giardino della Villa comunale con le Guide del Borsacchio.

escursione nel giardino della Villa comunale con le Guide del Borsacchio. Domenica 29 settembre – ore 9.30. Chieti: nelle sale del Museo universitario di Chieti un’attività di informazione sulla fauna che è possibile incontrare in città oltre che delle specie esotiche invasive con possibilità di passeggiata fino al laghetto della Villa Comunale. In collaborazione con i Carabinieri Forestale e la Sezione Abruzzo e Molise della Societas Herpetologica Italica.

nelle sale del Museo universitario di Chieti un’attività di informazione sulla fauna che è possibile incontrare in città oltre che delle specie esotiche invasive con possibilità di passeggiata fino al laghetto della Villa Comunale. In collaborazione con i Carabinieri Forestale e la Sezione Abruzzo e Molise della Societas Herpetologica Italica. Domenica 29 settembre – ore 9.30. Teramo: “La Natura in città” al Centro di Educazione Ambientale del Parco fluviale del Tordino con passeggiata sul lungofiume e laboratorio su api e impollinatori con arnia didattica dell’Apicoltura Il Vecchio Colle.

“La Natura in città” al Centro di Educazione Ambientale del Parco fluviale del Tordino con passeggiata sul lungofiume e laboratorio su api e impollinatori con arnia didattica dell’Apicoltura Il Vecchio Colle. Domenica 29 settembre – ore 9.30. Civitella Alfedena (AQ): al Centro Visite della Riserva Feudo Intramonti un’immersione forestale all’interno del bosco terapeutico della riserva con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro e la collaborazione del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.

al Centro Visite della Riserva Feudo Intramonti un’immersione forestale all’interno del bosco terapeutico della riserva con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro e la collaborazione del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Domenica 29 settembre – ore 9.30. Magliano de’ Marsi (AQ): tante attività alla scoperta della natura nel Centro Visite della Riserva Monte Velino con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro.

tante attività alla scoperta della natura nel Centro Visite della Riserva Monte Velino con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro. Domenica 29 settembre – ore 9.30. Martinsicuro (TE): nell’Oasi Affiliata WWF Fosso Giardino un pomeriggio ricco di avventure e attività all’insegna della natura con percorsi acrobatici sugli alberi e visite guidate lungo il percorso natura dell’Oasi.

Ma Urban Nature è anche una grande raccolta fondi per supportare progetti di educazione sul valore della natura negli spazi urbani, sul nostro benessere e sulla nostra sicurezza, sul contrasto al cambiamento climatico e al dissesto idrogeologico. Nelle edizioni passate i fondi raccolti sono serviti per creare nuove aule natura nelle scuole e negli ospedali italiani, quest’anno il WWF finanzierà progetti di educazione nelle Oasi WWF e nelle città per rafforzare la natura a beneficio di tutti.

Sabato 28 e domenica 29 settembre i volontari del WWF e di molte altre associazioni saranno anche in tantissime piazze abruzzesi, ben 78, per raccogliere donazioni in cambio di una piccola pianta di erica.

Le piazze abruzzesi dove sarà possibile contribuire sono: Aielli (AQ), Alanno (PE), Arsita (TE), Ateleta (AQ), Avezzano (AQ), Barete (AQ), Barisciano (AQ), Bellante (TE), Bomba (CH), Borrello (CH), Canistro (AQ), Capestrano (AQ), Capistrello (AQ), Capitignano (AQ), Carsoli (AQ), Casacanditella (CH), Casalbordino (CH), Casalincontrada (CH), Castiglione Messer Raimondo (TE), Catignano (PE), Cellino Attanasio (TE), Cepagatti (PE), Chieti, Civitella Casanova (PE), Colledimezzo (CH), Colonnella (TE), Crognaleto (TE), Cupello (CH), Farindola (PE), Filetto (CH), Francavilla a mare (CH), Gioia dei Marsi (AQ), Giuliano Teatino (CH), L’Aquila, Lentella (CH), Loreto Aprutino (PE), Luco dei Marsi (AQ), Martinsicuro (TE), Montebello di Bertona (PE), Montereale (AQ), Montorio al Vomano (TE), Mosciano Sant’Angelo (TE), Moscufo (PE), Nereto (TE), Oricola (AQ), Ortucchio (AQ), Penne (PE), Pescina (AQ), Pineto (TE), Pizzoferrato (CH), Ripa Teatina (CH), Roccaspinalveti (CH), Roseto degli Abruzzi (TE), San Benedetto dei Marsi (AQ), San Giovanni Teatino (CH), San Pio delle Camere (AQ), San Salvo (CH), San Valentino in Abruzzo Citeriore (CH), Sant’Egidio alla Vibrata (TE), Sant’Omero (TE), Sante Marie (AQ), Scerni (CH), Scoppito (AQ), Scurcola marsicana (AQ), Serramonacesca (CH), Sulmona (AQ), Tagliacozzo (AQ), Teramo, Tornareccio (CH), Torricella Sicura (TE), Tortoreto (TE), Tossicia (TE), Turrivalignani (CH), Vacri (CH), Vasto (CH), Villa Celiera (PE), Villa Lempa di Civitella del Tronto (TE), Villalago (AQ).

L’elenco delle iniziative e delle piazze dove si potrà fare la donazione è in continuo aggiornamento e si può controllare sul sito https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/urban-nature-2024/