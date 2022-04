Vantaggi per le piccole e medie imprese di comprare prodotti per ufficio online

Le piccole e medie imprese devono sempre rapportarsi con varie spese, fra cui l’acquisto dei prodotti per l’ufficio.

La scelta sostanzialmente si divide in: comprare online oppure in un negozio fisico, all’ingrosso.

Occorre valutare quale delle due sia più conveniente e consenta sul serio di risparmiare.

Gli acquisti online, come vedremo, sono decisamente quelli più vantaggiosi che in un negozio fisico, in primis perché si risparmia tempo, in secondo luogo perchè i prezzi sono molto più vantaggiosi e si ha un’ampia scelta di prodotti.

I siti sono tanti quindi occorre prendersi il tempo necessario per esaminarli e confrontarli, in modo da trovare quello che soddisfa davvero le nostre esigenze.

Come scegliere un rivenditore online di materiale per ufficio

Esistono davvero tanti siti che vendono prodotti per ufficio online, andiamo a vedere come destreggiarsi e cercare il migliore.

Mettiamo ad esempio di stare cercando un timbro a secco e ci imbattiamo in diversi siti che ne propongono vari, per sapere qual è il migliore andiamo ad esaminare i seguenti parametri:

il catalogo, deve essere ampio, con una vasta gamma di articoli fra cui scegliere e deve contenere tutto ciò che serve per la gestione dell’ufficio (ricambi per stampanti, cancelleria, piccoli complementi d’arredo etc). Questo fa sì che ci si possa rivolgere sempre allo stesso punto vendita senza dover perdere tempo a cercarne altri;

acquisto semplice, questo è un altro aspetto importante, infatti in fase di acquisto il sito dovrebbe permettere di fare di nuovo alcuni ordini o di poterli pianificare in modo automatico, soprattutto se si tratta di articoli che ciclicamente vanno riacquistati;

risparmio, ovviamente deve esserci una convenienza economica, i prezzi online devono essere inferiori rispetto a quelli del negozio fisico. Un buon sito fornisce sconti, agevolazioni e crea la possibilità di instaurare un rapporto di fiducia con il cliente;

consegna, la velocità nella ricezione dell’ordine è fondamentale. Tanto più la spedizione è rapida e sicura, tanto più il venditore si rivelerà affidabile;

assistenza e servizi, infine abbiamo la consulenza che il sito offre in casi di situazioni di emergenza o problemi da gestire. Inoltre un buon sito fornisce anche servizi, come il noleggio di macchinari, ad esempio.

I vantaggi dell’acquistare prodotti per ufficio online

Fra i vantaggi dell’acquistare prodotti per ufficio online c’è senz’altro il , già menzionato, risparmio di tempo, che è notevole. Andare nei negozi può essere stressante, specie per chi ha poco tempo. Su un sito occorre solo sfogliare il catalogo e con un paio di click si fa l’acquisto.

Il risparmio è un altro vantaggio, si ha un migliore accesso agli sconti, in molti casi si possono accumulare punti che di solito poi si convertono in consegne gratuite o ulteriori sconti.

La varietà degli articoli è un ulteriore vantaggio: molto spesso un rivenditore fisico ha un numero limitato, dallo spazio, di prodotti esposti. Online si può visionare l’intera gamma di prodotti.

Convenienza e sicurezza nell’acquisto dei prodotti per ufficio online

Online è difficile fare acquisti di impulso, si può pianificare la spesa, osservare i prodotti e comparare i prezzi. Si ha tutto il tempo che si vuole per confrontare i siti ed i prezzi.

Gli acquisti online infine sono sicuri, a patto di osservare tutti i protocolli previsti. E’ importante che il rivenditore offra garanzie di rimborso, nonché link sicuri a cui accedere per il pagamento.

In caso di forniture difettose, il cliente dovrebbe poter essere rimborsato ed essere messo in condizioni di poterle facilmente restituire. Anche in caso di ritardi o disguidi nella consegna, il cliente deve poter interagire con uno staff di supporto che sia in grado di risarcirlo e di aiutarlo.