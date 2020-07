VERTICE UE: PEZZOPANE (PD), 21 LUGLIO GIORNATA STORICA PER EUROPA E ITALIA

di Lara Palmerone

Recovery Fund, la Senatrice Stefania Pezzopane ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto dal Governo Conte.

La parlamentare abruzzese, ha evidenziato come l’Italia ora dovrà fare in modo di spendere bene queste risorse.

Giornata storica per l’Unione Europea e per l’Italia, che dopo estenuanti trattative è uscita dal Consiglio con ottimi risultati. E’ stato infatti approvato il Recovery Fund sulla base del riconoscimento comune del debito per un ammontare di 750 miliardi; 390 miliardi di sussidi a fondo perduto, 360 miliardi di prestiti.

“Al nostro Paese”, ha spiegato la Senatrice Stefania Pezzopane (PD), “vanno 209 miliardi di euro tra fondo perduto e finanziamenti. Giornata di certo epocale” , prosegue la parlamentare, “dal momento che sembra ormai conclusa la fase di una politica comune contraddistinta dall’austerity e dal rigore degli anni precedenti. Entriamo in un nuovo capitolo della storia dell’Unione, dove a illuminare il percorso tracciato vi sono i principi della solidarietà e della responsabilità comune. Al positivo esito dell’incontro hanno contribuito e non poco il nostro presidente del consiglio Conte, il ministro Amendola e il Commissario Gentiloni. Ora tocca a noi adoperarci per spendere presto e bene queste preziose risorse e confermare la stima riposta in noi dai partners europei”.