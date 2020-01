Oggi 19 gennaio 2020, whatsapp è andato in tilt. Il disservizio è durato circa tre ore, dalle 12 alle 15.

Il problema dell’applicazione è stato globale con particolare rilevanza in Europa e in Italia. Impossibile inviare foto, audio ed emoticon. Sono arrivate migliaia di segnalazioni su downdetctor.com, piattaforma utilizzata dagli utenti per trovare risposte quando un servizio o un’app non funziona, e dai commenti degli utenti sembra che il problema riguardi solo Whatsapp e non tutte le altre applicazioni di facebook.

La causa più probabile resta un bug nella versione 2.19.360 di WhatsApp, tuttavia ci sono stati casi particolari in cui il disservizio non si è verificato.

fonte: https://tecnologia.libero.it/whatsapp-down-impossibile-inviare-messaggi-vocali-e-foto-20-gennaio-33378