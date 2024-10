Zanzibar: un paradiso terrestre da scoprire insieme a iGrandiViaggi

Con un’incantevole spiaggia argentea e un mare di cristallo turchino, l’isola di Zanzibar appare proprio come un paradiso terrestre, una terra rigogliosa e verdeggiante che sconfina verso la sabbia candida del litorale e una ricchezza incomparabile di colori e di aromi.

Dedicato a chi vuole trasformare il suo viaggio in un momento unico e straordinario, l’iGV Club Dongwe, collocato sull’isola di Zanzibar e affacciato sul mare, è un vero giardino incantato che accoglie i clienti con l’eleganza e l’ospitalità caratteristici di tutte le strutture firmate iGrandiViaggi.

Trascorrere un periodo di tempo sull’isola di Zanzibar, e in particolare nel villaggio iGV Club Dongwe, significa entrare in un mondo magico e meraviglioso, lasciarsi catturare dalla rigogliosa vegetazione, dai colori della barriera corallina, dalla ricchezza della fauna africana, dal mistero delle foreste, fino ad arrivare in Tanzania per provare l’emozione di un safari o immergersi in acqua per avvicinare i delfini.

L’iGV Club Dongwe di Zanzibar è il luogo ideale per entrare nella dimensione tropicale, con il valore aggiunto dell’ospitalità, dell’eleganza e dei sapori d’Italia. Scegliendo il mese di ottobre per raggiungere Zanzibar con iGrandiViaggi, è possibile anche ottenere un vantaggio economico, grazie all’offerta autunnale che prevede una quota di 3150 euro a coppia, per un soggiorno di 7 notti in camera doppia standard garden e formula Soft All Inclusive.

L’isola e l’arcipelago di Zanzibar: un mondo favoloso al largo della Tanzania

Zanzibar non è solo un’isola: è un meraviglioso arcipelago situato nell’oceano Indiano, a breve distanza dalla costa della Tanzania, costituito da due isole maggiori, Unguja e Pemba, e da una serie di isolette minori. L’isola di Zanzibar è storicamente legata alla Tanzania, è l’isola più grande della costa est africana ed è circondata da una singolare barriera corallina. Fare un viaggio a Zanzibar significa addentrarsi in un mondo fantastico, tra pesci variopinti, foreste verdissime e profumate, grandi spiagge e un mare eccezionale.

Il villaggio iGV Club Dongwe di Zanzibar

Dongwe, l’iGV Club di Zanzibar, è il luogo ideale per una vacanza meravigliosa e indimenticabile ed è la base di partenza perfetta per scoprire la Tanzania. Il villaggio offre ai viaggiatori 120 camere, ampie e arredate con cura, tra camere standard doppie con letto a baldacchino o letti singoli, camere superior doppie situate all’interno di palazzine a due piani, camere de luxe doppie con veranda fronte mare e suites con letto king size, salotto e veranda.

I profumi dell’Africa e la cucina italiana

Gli chef del villaggio iGV Club Dongwe propongono ogni giorno menù appetitosi e creativi, mescolando la cucina tradizionale italiana ai sapori dell’Africa. Oltre alla colazione a buffet, e a pranzo e cena a buffet o al tavolo, è possibile gustare frutta tropicale tutte le mattine, tè con pasticcini e caffè americano servito ai pasti. La sera, vengono spesso organizzate cene a tema e sono previste piacevoli soprese gastronomiche.

Oltre al ristorante, l’iGV Club Dongwe dispone di due bar, piscina con acqua di mare, boutique, teatro, pontile con solarium e caffè/ristorante e servizio medico italiano. Con pagamento extra, è possibile usufruire del centro benessere per un momento di relax, del centro subacqueo, della lavanderia e noleggiare fuoristrada o minibus con autista.

Cosa fare all’iGV Club Dongwe

Soggiornare al villaggio Dongwe è l’occasione per vivere l’atmosfera che iGrandiViaggi offre ai propri ospiti. Gli animatori sono sempre pronti per accogliere i turisti e coinvolgerli in attività di ogni genere, giochi, gare sportive, tornei, serate con spettacoli e musica, appassionanti escursioni per scoprire tutta la bellezza e le meraviglie più nascoste dell’isola.

L’iGV Club Dongwe collabora inoltre con il Rising Sun Dive Center, uno storico centro subacqueo presente sull’isola dal 1997, con istruttori specializzati al servizio di chi desidera provare l’emozione di vedere da vicino il paesaggio sottomarino, ricchissimo di colori sorprendenti. È possibile fare snorkeling in tutta tranquillità e sicurezza, noleggiando l’attrezzatura, o immergersi in vari punti, in base alla propria esperienza e alla profondità che si desidera raggiungere.

Anche Zanzibar, naturalmente, permette di partecipare ad escursioni emozionanti, per ammirare la fauna locale, addentrarsi nelle foreste, avvicinare i delfini a bordo di tipiche imbarcazioni tradizionali e visitare Stone Town.

iGrandiViaggi è il punto di riferimento in Italia per i viaggi internazionali, grazie ad un ampissimo catalogo di destinazioni collocate in tutto il mondo e ad un servizio d’eccellenza, ognuno può trovare la soluzione migliore per soddisfare il proprio desiderio e conoscere luoghi, paesi e culture affascinanti. Oltre all’Africa, la meta forse più storica e rinomata del celebre tour operator, con iGrandiViaggi è possibile scegliere le località più belle del Nord America, dell’Asia, del Medioriente e dell’area mediterranea, dell’Estremo Oriente, e tante altre mete da scoprire, in un elenco che ad ogni stagione si amplia e si rinnova.