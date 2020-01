POLIZIOTTI SALVANO DUE CANI IN GALLERIA

Nella prima mattinata del giorno dopo Capodanno due cani di media taglia, uno nero e l’altro color miele, si aggiravano sulla rotatoria “Antonio Tancredi” su cui si innesta l’uscita Teramo Est della S.S.80 Racc.

Gli stessi stavano per entrare proprio nella detta galleria con tutti i possibili rischi anche per la circolazione stradale che avrebbero potuto portare a gravi incidenti, quando una solerte cittadina, la D.ssa De Berardinis, ha bloccato il veicolo su cui viaggiava e, riuscendo a raggiungerli li ha caricati sulla propria vettura e sottratti, così, a morte certa.

Portati in Questura, i Poliziotti hanno provveduto a richiedere subito l’intervento del Servizio Veterinario, atteso che si sono accorti che entrambi i cani erano dotati di Microchip identificativo.

Verosimilmente i due animali, in buono stato, si sono allontanati dalle abitazioni dei proprietari a seguito di qualche esplosione di petardo nella notte dei festeggiamenti per il nuovo anno che, come noto, costituisce per gli animale un reale pericolo.

Il servizio veterinario ha poi rintracciato il proprietario che, comunque, non aveva adeguatamente custodito i due cani che avrebbero potuto essere causa, come sopra evidenziato, di grave pericolo anche per l’incolumità degli automobilisti.

Teramo, 8 gennaio 2020