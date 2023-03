28ENNE DI TIVOLI MUORE IN UN INCIDENTE CON LO ZIO NEL TERAMANO | DAL 2019  SULLA SEDIA A ROTELLE, DA POCO, ERA TORNATO A CAMMINARE

Destino beffardo per il giovane 28enne tiburtino : morire in un incidente stradale mentre si festeggia la guarigione da un altro sinistro, avvenuto quattro anni prima. E’ ciò che è capitato ad Andrea Cecca, 28enne di Tivoli, morto sabato sera nel Teramano. La jeep su cui viaggiava – con alla guida lo zio – è finita fuori strada e, dopo un volo di 50 metri, è precipitata in una scarpata. Zio e nipote sono deceduti sul colpo, mentre le rispettive compagne sono rimaste ferite in maniera non grave. I quattro stavano tornando dalla località sciistica di Prati di Tivo, dove aveano trascorso una giornata speciale.