ABRUZZO: SOSTEGNO A STUDENTI PENDOLARI E IMPRESE RADIOFONICHE. NOVITA’ SU NUOVO COMUNE PESCARA

Trasporto scolastico, nuovo Comune di Pescara e radio abruzzesi. Sono i temi al centro dei principali provvedimenti approvati questa mattina dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. “Abbiamo dato il via libera a tre importanti iniziative che, nel breve periodo, garantiranno notevoli benefici a una larga parte di popolazione abruzzese – dichiara il presidente Lorenzo Sospiri – Alleggeriamo la spesa delle famiglie sugli abbonamenti per il trasporto scolastico. Garantiamo un aiuto alle radio abruzzesi per compensare una parte delle perdite subite durante il Covid. Infine, definiamo regole puntuali e dettagliate sui passi necessari per la costituzione del nuovo Comune di Pescara”.

AGEVOLAZIONI STUDENTI PENDOLARI. Si rinnova anche per l’anno scolastico 2023/2024 il sostegno agli studenti pendolari, dagli 11 ai 26 anni, delle aree interne della regione e ai residenti in comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Le agevolazioni prevedono una riduzione del 10% sul costo degli abbonamenti annuali o mensili, per le tratte extraurbane, emessi, per l’anno dalla Società unica Abruzzese di trasporto TUA S.p.A. e dagli altri vettori del trasporto pubblico locale che agiscono in regime di concessione pubblica. I comuni interessati dall’iniziativa sono 175, dislocati in tutte e quattro le province abruzzesi. La misura è finanziata con un contributo di 275mila euro.

CRITERI NUOVO COMUNE PESCARA. Novità anche per il progetto di fusione dei comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano. L’organo di vertice del Consiglio regionale, infatti, ha dettagliato i criteri di valutazione degli adempimenti richiesti ai tre comuni durante le varie tappe del processo di unione. Sarà il Servizio legislativo del Consiglio a svolgere l’attività di accertamento e verificare la correttezza dell’iter. Il documento approvato dall’Ufficio di Presidenza dispone il dettaglio dei criteri sui seguenti punti: assetto organizzativo interno dell’ente; contratti attivi e passivi e convenzioni; partecipazione in società e altre forme privatistiche; strumenti finanziari e di programmazione del nuovo Comune; regolamenti comun inali esistenti. Ulteriori criteri vengono stabiliti in materia statutaria ed esercizio associato delle funzioni fondamentali.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE RADIOFONICHE. In ultimo, sono state approvate le linee guida che serviranno a redigere il bando che garantirà un contributo alle imprese radiofoniche locali colpite dalla grave crisi di liquidità per effetto del Covid-19, in attuazione dell’articolo 18 della legge regionale n. 31/2022. L’iniziativa è finanziata con un contributo di 100mila euro.