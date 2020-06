ADDIO AL CANE ICONA DEL POST TERREMOTO DI AMATRICE E L’AQUILA, E DEL CROLLO DEL PONTE MORANDI

E’ MORTA LUNA, LA GOLDEN RETRIEVER EROINA

Aveva 14 anni, Luna, la golden retriver, del nucleo cinofilo dei vigili del fuoco della Liguria che ha prestato servizio dopo il terremoto di L’Aquila ed Amatrice, e dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. In ogni soccorso aveva dato speranza e luce, salvando molte vite umane, sempre condotta dal suo amico umano il vigile del fuoco Igor Giovinazzo. Ieir il Nucleo cinofilo si è riunito, in silenzio, per salutare Luna, per l’ultima volta, per omaggiare non un semplice cane ma un collega. RIP