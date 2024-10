AMFI INTERNATIONAL E AMBECO’ INSIEME PER CELEBRARE L’ERASMUS DAY

Lunedì 14 ottobre ad Avezzano, presso il Castello Orsini, dalle ore 9:30, si terrà l’evento AVEZZANO #ERASMUSCITY nell’ambito degli ERASMUS DAYS 2024, promosso da AMFI International e da AMBECÒ, organizzazioni leader nella gestione di progetti Erasmus+ nella Marsica. L’evento, patrocinato dal Comune di Avezzano, rientra nella settimana europea di celebrazione del Programma Erasmus+. Il tema di quest’anno è mettere in luce la bellezza e la valenza dello scambio culturale, anche in un’ottica di opportunità e crescita economica per il nostro territorio.

Prenderanno parte all’iniziativa le scuole, le aziende, i portatori d’interesse del territorio e numerosi studenti europei che, grazie al programma Erasmus+, sono presenti nella Marsica per svolgere un’esperienza di formazione e apprendimento.

All’evento, oltre alle realtà di AMFI e AMBECÒ, parteciperanno i relatori: Ester Mordini Ambasciatrice Erasmus+ per l’Educazione degli adulti, Massimiliano Nardocci Direttore USR Abruzzo, testimonianze degli Istituti Comprensivi di Avezzano, Laura Mancini Presidente AUSER Marsica.

Alle ore 11:00 verrà dato spazio alle testimonianze di alcune Aziende partner e ai partecipanti e organizzazioni Erasmus+ ospiti nella città di Avezzano: Sara Heymans della Ghent University (Belgio), Landesberufsschule Fürstenfeld (Austria), ESEDU – Etelä-Savon ammattiopisto (Finlandia), KISALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM (Ungheria).

Alle ore 12:00 l’evento AVEZZANO #ERASMUSCITY si ricongiungerà, presso Piazza Torlonia, con le Scuole Collodi-Marini e Vivenza – Giovanni XXIII che celebreranno in contemporanea gli Erasmus Days con Flash-Mob, laboratori e un concerto a cui è chiamata a partecipare tutta la cittadinanza.

Vi aspettiamo per vivere insieme questa esperienza interculturale!