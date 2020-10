Il Fucino sempre più meta di persone senza scrupoli che lasciano rifiuti ovunque, soprattutto nei canali e fossi della piana.

Questa volta, nei pressi di strada 5, sono stati rinvenuti filtri utilizzati per auto e fusti di olio per auto.

Si tratta di materiale altamente inquinante, un danno non solo per l’ambiente, ma anche per l’uomo.

In corso le indagini per risalire ai responsabili.