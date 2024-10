CELANO: INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’APPROCCIO ECOLOGICO-SOCIALE PER IL BEN-ESSERE E LA SALUTE NELLA COMUNITÀ

Si terrà lunedì 28 ottobre alle ore 21.00 nella sala consiliare del Comune di Celano, un incontro informativo finalizzato ad illustrare alla cittadinanza il “Corso di Sensibilizzazione all’Approccio Ecologico-Sociale, alla Promozione del Ben-Essere e della Salute nella Comunità”, che si svolgerà all’auditorium Enrico Fermi dal 25 al 29 novembre prossimi.

Questo corso, promosso dal Presidente del Consiglio Comunale Avv. Silvia Morelli, in collaborazione con l’associazione Arcat Abruzzo e Asl1, mira a fornire strumenti e conoscenze per migliorare il benessere individuale e collettivo, attraverso un approccio integrato, sano e senza pregiudizi che considera le interconnessioni tra ambiente, salute e comunità.

Durante l’incontro, saranno presentati i temi del corso, gli obiettivi e le modalità di partecipazione, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di porre domande e condividere esperienze.

“Credo fermamente che la salute ed il benessere della nostra comunità siano legati ad un approccio ecologico e sociale” – afferma Silvia Morelli, delegata alle Politiche Sociali e alla Disabilità – “Questo corso rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare i cittadini su pratiche che possono migliorare la qualità della vita e rafforzare i legami sociali”.

“ Invito tutti a partecipare a questo incontro” – continua Morelli – “e a considerare l’importanza di un approccio integrato per il nostro futuro comune, è opportuno conoscere e avvicinarci con delicatezza alle fragilità umane senza giudicare e puntare il dito. Anche la SALUTE è CULTURA e dobbiamo imparare a non GIUDICARE e a non etichettare: tutti nessuno escluso possono cadere nel tunnel della fragilità quale alcool, droga e gioco d’azzardo” – conclude.

Lo staff del corso è formato dai dottori Adelmo Di Salvatore, Angelica Romanelli, Giovanni Aquilino, Mario Mascitelli, Jessica Ruscitti, Cristiano Di Salvatore.

Partecipano: Istituto Galilei Celano, Servizio per le Dipendenze – Avezzano, Centro di Salute Mentale – Avezzano, Associazione Freedom Avezzano, ARCAT Puglia, ARCST Molise, Caritas Diocesana, Parrocchia del Sacro Cuore Celano.

Per tutte le informazioni e modalità di iscrizione consultare l’allegato.