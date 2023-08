APICOLTURA E VITICOLTURA, FONDI PER LE IMPRESE COLPITE, COLDIRETTI ABRUZZO SODDISFATTA PER LE MISURE PREVISTE DAL GOVERNO REGIONALE

All’indomani del decreto varato nel consiglio dei ministri del 7 agosto in cui sono previsti interventi a favore delle aziende colpite da peronospora, arriva un’altra buona notizia per le imprese abruzzesi. La Regione Abruzzo ha infatti approvato due misure urgenti riservate ai settori viticolo e apistico: un “prestito di conduzione” per le imprese colpite da peronospora per una spesa annua di 2.500.000 euro e un contributo di circa 40 euro ad arnia per una spesa di un milione di euro a carico del bilancio regionale per i danni economici subiti dagli apicoltori per l’annata 2023.

“Se la produzione vinicola è trainante nell’economia regionale e muove un indotto importante anche a causa della sempre più alta specializzazione delle cantine, l’apicoltura è un settore importante da un punto di vista sociale e ambientale – spiega Coldiretti Abruzzo – ben vengano, quindi, gli interventi che rispondono ad esigenze precise e contingenti delle aziende che soffrono un momento di grande difficoltà. Il settore vitivinicolo subirà un calo netto della produzione annuale, ma l’apicoltura combatte con la riduzione della produzione da oltre dieci anni. Servono interventi adeguati, oltre ad una capacità di programmazione funzionale alle esigenze dei settori in difficoltà strutturale tra cui non dobbiamo scordare la zootecnia”.