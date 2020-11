Auto usate: grandi successi anche online

È ormai sotto gli occhi di tutti: in Italia il cliente medio tende a prediligere le vetture usate a quelle nuove. Spesso la questione è correlata semplicemente alle opportunità di sconti: un’auto di seconda mano ha un costo che accontenta tutti, anche per quanto riguarda le auto di pregio. Ciò che si nota verificando i dati del 2019, ma ancora di più per il 2020, è che non solo chi preferisce le utilitarie si rivolge alle auto usate, ma anche chi desidera una vettura di prestigio.

Una BMW usata

Dove trovare le offerte migliori

Le proposte online

Se fino ad alcuni anni fa le principali proposte di auto di seconda mano riguardavano le utilitarie, oggi la questione funziona in modo assai diverso. Le BMW usate di qualità sono prodotti particolarmente richiesti, anche per quanto riguarda i modelli a km zero, soprattutto considerando il fatto che le occasioni con un paio di anni circa, con basso chilometraggio e ben tenute, hanno un prezzo di molto inferiore a quello di listino. Per quanto riguarda i modelli a km zero, si parte da sconti vicini al 10-15%, che su cifre di un certo livello significano risparmi decisamente importanti. Per altro è importante segnalare il fatto che oggi le vetture di seconda mano si possono trovare comodamente anche in rete, senza neppure uscire di casa. Sono infatti moltissimi gli autosaloni che propongono BMW usate o a chilometro zero direttamente sul proprio sito. Il cliente non deve fare altro che inserire il modello che preferisce, per trovare un elenco di tutte le BMW M5 usate o a km zero disponibili. Di queste trova in rete tutte le informazioni che le riguardano, dal prezzo all’anno di immatricolazione, ai chilometri percorsi con tutte le fotografie che illustrano lo stato di conservazione dell’auto.

Perché gli italiani preferiscono l’usato

Le supercar usate

Un fenomeno globale

Negli ultimi anni è stato proprio il mercato dell’usato a salvare il più ampio comparto automobilistico. Il cliente medio infatti tende ad avere a disposizione un budget sempre più risicato; se non si rivolgesse al mondo dell’usato non potrebbe permettersi l’auto dei sogni. Ecco perché un numero crescente di italiani preferisce le vetture di seconda mano, che per altro sono disponibili in numero crescente. Se da un lato infatti in tanti preferiscono l’usato, sono ancora molti coloro che sostituiscono la propria vettura ogni 2-4 anni, complici anche le flotte aziendali. Un’offerta ampia, anche per quanto riguarda le auto a km zero, prezzi fortemente scontati, la disponibilità di usato garantito per minimo 12 mesi, sono tutti elementi che consentono a chi è alla ricerca di un’auto di trovare ciò che cerca, al prezzo che è disposto a sborsare, senza dover rinunciare a nulla.

Gli annunci degli autosaloni

Dedicati all’usato

Sempre più modelli disponibili

Si deve inoltre considerare che sui siti degli autosaloni che offrono vetture usate e a km zero le proposte sono disponibili sempre e in costante aggiornamento. Chi desidera sostituire la sua vecchia auto non deve fare altro che verificare le proposte direttamente sul sito del singolo autosalone, senza neppure uscire di casa. Trovata l’offerta che preferisce, è sufficiente contattare telefonicamente l’autosalone per prenotare un test drive.