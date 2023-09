AUTOSTRADE, LA PORTA: “RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PER FARE LUCE SU A24 –A25”

“Nell’interesse dei cittadini abruzzesi e nell’ambito del mio impegno a garantire trasparenza sui conti e sui lavori che interessano le autostrade abruzzesi A24 e A25, ho formulato richieste ufficiali di documentazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS Abruzzo. Proseguo con determinazione nella missione di tutela degli interessi dei cittadini continuando a lottare per garantire chiarezza e trasparenza in queste importanti questioni legate alle infrastrutture autostradali regionali”. Così in una nota la consigliera regionale Antonietta La Porta, che sottolinea: “Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella figura dell’ing. Vito Di Santo, Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, è stata avanzata la richiesta di accesso a diversi documenti. Tra questi, figurano gli atti convenzionali e regolatori relativi ai rapporti concessori delle autostrade in questione, i piani manutentori proposti dalla concessionaria, i lavori approvati ed eseguiti, nonché gli introiti derivanti da pedaggio e sub concessione. Inoltre, è stata richiesta la documentazione relativa al corrispettivo dovuto e versato per la concessione stessa. Queste richieste sono finalizzate a valutare in modo accurato l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle risposte offerte finora alle esigenze di mobilità dei cittadini abruzzesi”. La Consigliera La Porta ha inoltre precisato che tali accessi saranno condotti da professionisti di sua fiducia da lei delegati.

“Parallelamente, è stata presentata una richiesta simile al Dott. Aldo Isi, Amministratore delegato e Direttore generale di ANAS. In questo caso, la richiesta riguarda i dati contabili gestionali ed analitici relativi alle autostrade A24 e A25 per il periodo dal 07/07/2022 al 30/06/2023. Questa documentazione sarà fondamentale per acquisire una comprensione completa della gestione delle autostrade in questione e contribuirà a orientare future azioni normative volte a migliorare la fruibilità delle infrastrutture autostradali nella regione Abruzzo”. La consigliera La Porta ha precisato che tali accessi saranno effettuati da professionisti di sua fiducia da lei delegati.