Avezzano. Grande successo per la 2ª edizione di Maschere a cavallo organizzata dall’A.S.D. Scuderia Pulsoni. Le strade del centro di Avezzano si sono colorate di coriandoli e maschere, il divertimento è stato il protagonista per tutto il pomeriggio. Molto apprezzata dai cittadini la sfilata dei circa duecento cavalli con i cavalieri in costume. Proponiamo qui di seguito una galleria fotografica con video.

Domenico Pulsoni, l’organizzatore dell’evento