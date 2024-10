Vito Bucciarelli in mostra al Museo delle Genti d’Abruzzo dal 26 ottobre

Aprirà il 26 ottobre 2024 e sarà visitabile fino all’8 dicembre la mostra “Sovralunare o celeste 1971-2024” di Vito Bucciarelli nel Museo delle Genti d’Abruzzo, in via delle Caserme a Pescara, e curata da Mariano Cipollini.

Vito Bucciarelli è un artista abruzzese di grande spessore che realizza opere visionarie e iconiche, foriere di un nuovo rapporto tra l’uomo e la realtà. Le sue figure si muovono in maniera circolare su basi artistiche e sono per lo più realizzate da ologrammi o immagini video in movimento. Il suo “psiconauta” è un essere privo di gravità e come tale pronto a qualsiasi riconsiderazione della realtà, cui approccia senza schemi e contenuti aprioristici.

Il curatore Mariano Cipollini scrive di Bucciarelli: “Artista tanto concreto quanto visionario e profetico. L’intero suo lavoro è un elogio alla follia creativa fondata sull’ignoto e i suoi misteri. Uno spingersi oltre che non conosce confini se non quelli dettati da una visione cosmica degli spazi atta a rendere possibile l’accoglienza di evoluti passaggi esistenziali”.

Vito Bucciarelli ha al suo attivo numerose mostre in Italia e all’estero, l’appuntamento è assolutamente da non perdere.

Marianna D’Ovidio