AVEZZANO. “MICHAEL JACKSON – THRILLER: STORIA E LEGGENDA DEL RE DEL POP”

Piazza Torlonia ore 21 Avezzano (AQ) Ingresso gratuito: consigliata la prenotazione

Prenderà il via domani, 14 luglio, la seconda edizione di TERREMERSE, music & performance festival che fino a giovedì 20 animerà i giardini di Piazza Torlonia.

“Michael Jackson – Thriller: storia e leggenda del Re del pop” è il titolo del nuovo progetto dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese che aprirà le danze del festival ad ingresso gratuito, che celebra le arti a 360 gradi, diretto dalla pianista Emilia Di Pasquale e organizzato dall’associazione Arteficio, in collaborazione con il Comune di Avezzano e l’associazione 67051.

In scena una storia umana e artistica affascinante, emozionante e contrastata, quella di Michael Jackson, raccontata in terza persona da uno dei Jackson Five. Lo spettacolo, ideato nel 2022, a 40 anni dall’uscita di Thriller, è firmato da Roberto Molinelli, direttore e ideatore degli arrangiamenti dei più grandi successi di Jacko in chiave sinfonica, con voci soliste, orchestra, coro e rock band, e da Claudio Salvi che ne cura concept, testi e regia. Sul palco l’Orchestra ISA che proporrà al pubblico i grandi successi del “re del pop” nella formula del teatro-canzone insieme al racconto della carriera di uno degli artisti musicali più influenti del XX e XXI secolo, dagli albori fino all’apice del successo.

“È un grande piacere tornare, dopo il successo dello scorso anno, a “Terremerse”, e ringraziamo per l’invito il M° Emilia Di Pasquale – afferma il M° Ettore Pellegrino, Direttore artistico dell’Istituzione sinfonica Abruzzese – Non poteva mancare nel ricco cartellone avezzanese un appuntamento con la musica dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e siamo molto felici di proporre una delle produzioni centrali della nostra estate dedicata a una figura iconica della musica pop, scomparsa 13 anni fa a Los Angeles. MICHAEL JACKSON – THRILLER Storia e leggenda del Re del pop ripercorre, infatti, l’affascinante, emozionante e contrastata storia umana e artistica del cantante, e sarà un’occasione per il pubblico per godere della grande musica di Michael Jackson rivisitata dall’estro di Roberto Molinelli che salirà sul podio, ma anche per apprezzare la versatilità dell’Orchestra dell’ISA, la compagine orchestrale della nostra regione accompagnata dalle potenti e appassionate voci soliste di Mattia Sciascia e Clarissa Vichi, dalla coinvolgente forza narrativa dell’attore Giuseppe Esposto e del regista Claudio Salvi. Esprimiamo l’augurio che Terremerse possa replicare, anzi migliorare, il bel successo dello scorso anno!”, conclude Pellegrino.

Di seguito il programma completo di TERREMERSE

15 luglio (h18.00) Presentazione del libro “Rapimento Moro. Il giorno in cui finì l’informazione in Italia” di Ivo Mej;

15 luglio (h21.30) “Stand Up Comedy” con Vincenzo Comunale e la partecipazione di Davide DDL. Nell’area della fontana artisti di strada e una sorpresa per grandi e piccini;

16 luglio (h21.30) – “Pensieri e Parole di Mogol. Omaggio a Lucio Battisti” dell’Orchestra ICO Suoni del Sud;

17 luglio (h 21.30) – “Livello 21” con Gianluca Sulli Group. Ospite della serata la ballerina Sara Sablone che durante il concerto eseguirà delle coreografie latino-americane;

18 luglio (h21.30) – “White Mood” del Maestro Maurizio Mastrini & International strings quartet e artisti di strada nell’area della fontana;

19 luglio (h 21.30) – “Magiche illusioni” con Eleonora Princess of Magic. A seguire il Duo Fire Acrobats;

20 luglio (h21.30) – “LUCE” della Compagnia dei Folli. Lo spettacolo si svolgerà di fronte al palazzo Torlonia;

Durante alcune serate sarà possibile degustare la birra artigianale di JT BREW.

L’ingresso agli eventi è libero e gratuito.

Si consiglia la prenotazione per il Gala di apertura di domani 14 luglio.

Nel caso di maltempo gli eventi si svolgeranno presso il Castello Orsini Colonna.

Info e contatti

arteficioassociazioneculturale@gmail.com – 338/7370796

Facebook

Terremerse – music & performance festival

Instagram

Terremerse – music & performance festival