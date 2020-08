E’ stato ritrovato il corpo senza vita dell’ del turista 39 enne che sabato scorso era scomparso nelle acque del lago di Barrea.

L’uomo ricordiamo, era scomparso nelle acque del lago sabato scorso verso le 14 quando insieme ai suoi due figli minorenni, si trovava a bordo di un gommone.

All’improvviso, per cause ancora da chiarire il 39enne è finito in acqua senza più riemergere.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi, ma purtroppo per il 39enne non c’è stato nulla da fare.