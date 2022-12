BATTUTA DI CACCIA AL CINGHIALE FINISCE IN TRAGEDIA | PROIETTILE VAGANTE COLPISCE E UCCIDE UN UOMO 89ENNE

Tragedia a Croce di Casale, nel Comune di Comunanza: un proiettile vagante sparato durante una battuta di caccia al cinghiale ha colpito e ucciso un uomo di 89 anni del Fermano. A dare l’allarme il figlio della vittima. Purtroppo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano.I Carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Una ventina i cacciatori che al momento della tragedia imbracciavano il fucile. Tutte le armi sono state sequestrate per capire da quale sia stato sparato il colpo che ha raggiunto l’89enne al torace uccidendolo.Il corpo dell’uomo si trova all’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli ed è a disposizione della magistratura di Ascoli che ha aperto un’inchiesta.