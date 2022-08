CAMPER , IL PROGRAMMA ESTIVO DI RAI 1, RACCONTA CON MARIA ELENA FABI LE SPIAGGE ABRUZZESI

Camper , la trasmissione dell’estate di Rai 1 condotta da Tinto e Roberta Morise ed in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.30 approda in Abruzzo per raccontare con Maria Elena Fabi le vacanze al mare degli Italiani in questa sorprendete regione,una terra in cui si passa dall’imponente e maestoso Gran Sasso a una costa straordinaria lambita dal cristallino mare Adriatico. Questo straordinario viaggio inizia da Pescara, dallo stabilimento il Tartarughino e proseguirà tutta la settimana dal 22 al 26 agosto facendo tappa a SilviMarina,Pineto, Roseto degli Abruzzi,Giulianova