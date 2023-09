CASALBORDINO, ESPLOSIONE ALLA SABINO ESPLODENTI, TRE LE VITTIME

Gravissimo incidente sul lavoro intorno alle 12,30 alla Sabino Esplodenti di Casalbordino dove si è verificata un’esplosione, nella quale hanno perso la vita 3 persone.

La deflagrazione, il cui forte boato è stato avvertito anche a km di distanza, è avvenuta nella tarda mattinata di oggi nella ditta che si occupa della bonifica di polveri da sparo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Vasto, i carabinieri, la polizia di stato, la polizia locale e il personale del 118, oltre che gli artificieri arrivati da Pescara, che hanno avuto il compito mettere in sicurezza l’area per permettere l’accesso ai vigli del fuoco.

Ancora da accertare le cause che hanno portato all’esplosione, ricordiamo il 21 dicembre del 2020, nella stessa fabbrica, si verificò un altro incidente che costò la vita ad altri tre operai.

“L’esplosione avvenuta oggi a Casalbordino, a seguito della quale hanno perso la vita più persone, ci lascia sgomenti e rappresenta una nuova profonda ferita per tutto l’Abruzzo. Un colpo ancora più duro per la comunità di Casalbordino, già segnata da precedenti incidenti in questo sito.

In attesa che le autorità preposte effettuino i dovuti accertamenti sulla dinamica dell’esplosione, è doveroso da parte delle istituzioni aprire un’attenta riflessione sul tema della sicurezza sul posto di lavoro, particolarmente in una regione come l’Abruzzo che ogni anno registra dati sempre più allarmanti.

In questo momento di grande dolore intendo esprimere tutta la vicinanza del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle alle famiglie delle vittime e all’intera comunità”. Lo afferma il Capogruppo del M5S in Consiglio regionale, Francesco Taglieri.