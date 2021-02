CASALINCONTRADA. CORONAVIRUS: LUTTO IN CITTÀ, MUORE A 53 ANNI IL VICESINDACO

Lutto cittadino a Casalincontrada (CH), per la morte del vicesindaco Angelo Bonelli, 53 anni, per le complicanze legate al Coronavirus.

Il Sindaco, Vincenzo Mammarella, ha proclamato il lutto cittadino: “ Viene proclamato il lutto cittadino per il giorno 11 febbraio 2021, in concomitanza con la celebrazione dei funerali del compianto Vicesindaco Angelo Bonelli, in segno di cordoglio per la sua prematura scomparsa, unendosi in tal modo al dolore dei familiari”, ha scritto sulla pagina Facebook del Comune.

Un lutto che ha colpito l’intera comunità, dove tutti ricordano Bonelli come una persona perbene, disponile e altruista.