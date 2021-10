CELANO, NUOVO SERVIZIO SCUOLABUS PER RAGAZZI DISABILI

Un nuovo servizio scuolabus a favore delle persone diversamente abili. Nessuno deve rimanere indietro, è questo, infatti, lo spirito che anima le azioni dell’Amministrazione Santilli, da sempre in prima fila per assicurare il necessario e doveroso sostegno alle persone con handicap e alle loro famiglie. Da lunedì 4 ottobre prenderà il via il servizio di trasporto su scuolabus per due ragazzi disabili con carrozzina. Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 10 e dalle 12:30 alle 13 e avrà una durata trimestrale e sarà rinnovabile.

“La nostra Amministrazione – afferma Divina Cavasinni, consigliere comunale, delegata alla disabilità, famiglia, Centro Peter Pan e al Centro per l’Autismo – ha posto tra le priorità lo sviluppo di una serie di politiche e di iniziative a sostegno delle persone afflitte da disabilità e delle loro famiglie. Avviare azioni concrete di supporto ha una valenza non solo politica e amministrativa, ma soprattutto sociale, un tema al quale siamo particolarmente sensibili. Il servizio scuolabus che attiveremo dal prossimo 4 ottobre va proprio in questa direzione, ovvero garantire un sostegno attivo in modo che nessuno resti indietro”.

Si tratta di un servizio molto particolare che richiede personale specializzato, quale autista ed assistente nonché il mezzo di trasporto adeguatamente allestito per consentire ai ragazzi un normale percorso casa-scuola.