CELANO. PUGILATO, NASCE L’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA LEGIO MARTIA

Nella città castellana, nonostante i venti ostili del periodo, lo scorso 9 gennaio un gruppo di appassionati della nobile arte si è costituito come associazione sportiva denominata LEGIO MARTIA.

L’A.S.D., prima nel suo genere nella città, ha come obbiettivo la divulgazione dei sani principi dello sport tramite l’insegnamento e la pratica del pugilato.

Nel nome la rievocazione storica dell’antica legione dell’impero romano, fondata da Giulio Cesare nel 49 a.c. e composta dai migliori combattenti del mondo antico, non è casuale perché quegli antichi guerrieri provenivano proprio dalla nostra Marsica e si conquistarono nel tempo la fama di combattenti leali, dediti allo spirito di sacrificio, coraggiosi e mai domi.

“Spirito che ci piacerebbe trasmettere alle nuove generazioni” spiega il principale promotore della associazione e tecnico FPI Cerratti Domenico.

“Ci tengo a ringraziare” continua “in primis tutti i soci fondatori (Mazza Massimo;Valentina Ruggieri; Benedetti Stefano; Iacutone Pasquale; klevis Nikolli; Contestabile Guido; Mascitti Silvio; Piperni Stefano; Piccone Ermanno; Pizzardi Fabio; Lamdargal Anes; Biocca Giammarco; Taccone Giulia; Cerratti Federico; Tramontana Alessio;)

per l’impegno, la disponibilità e la passione dimostrata, ed il mio maestro, mentore e amico Giuseppe Sauli per il sostegno l’appoggio e l’aiuto a costruire questo nuovo progetto.”

Terminato l’iter di affiliazione alla federazione pugilistica italiana l’associazione è ora ufficialmente operativa presso la sede della palestra NEW SPORTLAND GYM in via Aldo Rossi 10 a Celano.