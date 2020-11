Che tipo di trader vuoi diventare? Scopri quanti stili ci sono con questa guida

Il trading online è un mestiere ampio, che in realtà racchiude figure professionali diverse, sia per il settore in cui operano maggiormente sia per lo stile di operazioni che decidono di avviare. Ciascuno di questi investitori ha un proprio metodo, ma noi li distinguiamo in poche e semplici categorie.

C'è molta disinformazione sui tipi di trader e sugli stili di trading. Sono qui per cancellare la confusione. Un tipo di trading dipende dalla discrezionalità dell'attività del trader, dalla concentrazione, dai dati utilizzati, dalla quantità di posizione e dalla frequenza degli scambi.

Trading attivo e passivo

I trader attivi cercano di battere il mercato sviluppando una strategia di trading ed eseguendo tale strategia attraverso attività di acquisto e vendita.

I trader passivi cercano di eguagliare il mercato investendo regolarmente in un indice o in un gruppo di indici utilizzando la media del costo in dollari e mantenendo basse le commissioni.

Trading discrezionale e sistematico

I trader attivi generalmente utilizzano un approccio sistematico o discrezionale. I trader passivi possono anche essere classificati come sistematici o discrezionali a seconda di quando acquistano un asset gestito passivamente.

I trader discrezionali tendono a dedicare molto tempo alla conoscenza di una manciata di singole società e investono nelle loro migliori idee. Esempi comuni di questi tipi di investitori sono Warren Buffett e Peter Lynch.

I trader sistematici trascorrono del tempo nella ricerca e nello sviluppo di sistemi di trading e quindi nell’attuazione della loro strategia. La strategia può essere eseguita da un trader o da un computer.

Trading concentrato e diversificato

Come affermato in precedenza, i manager discrezionali tendono a conoscere molto bene alcune società. Ciò porta a portafogli concentrati. D’altra parte, i gestori sistematici tendono a sfruttare fattori statisticamente significativi nel mercato. Ciò richiede che i manager sistematici ricoprano un numero più significativo di posizioni.

Stili di trading

Lo scalping, il day trading, lo swing trading e il position trading sono classificati in base alla loro frequenza di trading.

Gli scalping trader fanno trading intraday a tempo pieno e ottengono piccoli profitti, ripetutamente. Le negoziazioni durano da pochi secondi a minuti. I trader detti scalping piazzeranno un numero altissimo di operazioni tutte nella stessa giornata pensando che i piccoli movimenti di prezzo siano più accessibili di quelli più grandi. Non mantengono posizioni durante la notte. La maggior parte degli scalper utilizza la leva finanziaria per aumentare a dismisura i rendimenti generati da piccoli movimenti di prezzo.

I day trader fanno anche trading a tempo pieno e acquistano e vendono lo stesso giorno . La differenza tra trader e scalper è che i day trader di solito mantengono le loro posizioni da pochi minuti a ore cercando di cogliere una mossa più ampia. Generalmente non detengono posizioni durante la notte e chiudono tutte le operazioni prima della chiusura del mercato. La maggior parte dei day trader utilizza la leva.

Lo swing trading è un altro stile molto interessante e che si rifà a un metodo particolare ma efficace:in questo caso gli scambi vengono effettuati per un periodo determinato e hanno lo scopo di scoprire, valutare e catturare i movimenti di mercato a breve termine. Quindi in sintesi gli swing trader vanno a fare affidamento sia sull’analisi tecnica che sull’azione dei prezzi in modo da determinare le entrate e le uscite più redditizie. Infine ricordiamo che questo stile è molto vantaggioso per tutte quelle persone che lavorano e hanno poco tempo:questo perché non avrà bisogno di monitorare continuamente le posizioni aperte visto che si svolge in un paio di giorni o di settimane

Infine citiamo il position trading che ha come caratteristica quella di presupporre un periodo di negoziazione più lungo nel senso che le posizioni aperte vanno ad estendersi per tanti mesi e addirittura in alcuni anche anni.

I trader che usano questo stile andranno in genere a utilizzare sia l’analisi tecnica che fondamentale per prendere le loro decisioni e tendono a riferirsi solo ai grafici dei prezzi settimanali o mensili.

Questo stile di trading è quello più simile a un investimento rispetto agli altri.