CHIETI. CONTROLLI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO IN ZONA ARANCIONE: GIOVANE SANZIONATO

Nella serata di ieri, a seguito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Questore della provincia di Chieti, Annino Gargano, circa il rispetto della normativa anti COVID, gli agenti della Squadra Volante hanno sottoposto a controllo un giovane appiedato in via Unità d’Italia nella zona di Chieti Scalo.

Il giovane di 26 anni, residente in provincia di Pescara, non è stato in grado di giustificare il suo spostamento in altro comune, fornendo indicazioni vaghe e contraddittorie agli agenti.

Pertanto, ai sensi della normativa vigente relativa alle limitazioni nella zona arancione, essendo vietato lo spostamento ingiustificato tra comuni diversi, il contravventore è stato sanzionato per 400 euro.