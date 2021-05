CIS ABRUZZO TURISMO E MOBILITÀ SOSTENIBILE, STRUMENTO INDISPENSABILE PER LA RIPARTENZA DOPO LA PANDEMIA

I comuni siano coinvolti nella Cabina di Regia per integrare uno snodo istituzionale fondamentale per il successo degli interventi.

Anci Abruzzo ha scritto al Presidente della Regione Marco Marsilio per chiedere che i Comuni siano coinvolti nella cabina di Regia del CIS.

Il CIS Abruzzo Turismo e Mobilità Sostenibile – Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto dalla Regione Abruzzo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’attuazione e la realizzazione di infrastrutture ed investimenti pubblici direttamente o indirettamente turistici multifondo, è una opportunità da cogliere, una leva fondamentale per la ripresa del settore dopo la pandemia.

Il settore turismo, indiscutibilmente è tra quelli più colpiti. In Abruzzo la situazione è ancora più grave. Il comparto turistico è stato già segnato nell’ultimo decennio da carenze strutturali che non hanno permesso di sfruttare le sue enormi potenzialità e hanno contribuito di fatto a scoraggiare l’afflusso turistico in modo sensibile e strutturale nel tempo.

È evidente che oggi il turismo deve rafforzare il sistema delle imprese e delle infrastrutture, facilitare la mobilità fra e nelle destinazioni turistiche, migliorare l’accessibilità a risorse e servizi, investire su ricerca, innovazione e formazione, nonché cogliere ogni opportunità esistente e resa accessibile nel contesto della programmazione europea, nazionale e regionale.

Data la situazione già critica, i soggetti privati coinvolti nel settore turismo sono allo stremo delle forze. E’ necessario e diventa imprescindibile un’azione decisa del sistema regionale.

Comuni e imprese devono trovare la forza e la capacità di innovare e migliorare ciò che già esiste e costruire il nuovo.

Bisogna puntare concretamente su un progetto di Rigenerazione Territoriale, dove pubblico e privato convergono con progetti integrati nelle gestioni comunali che riescano ad ottimizzare e ridurre i costi per le municipalità e moltiplicare i benefici per le imprese turistiche e per i turisti stessi.

Giusto e necessario quindi da parte della Regione Abruzzo e del Governo procedere con l’attivazione del CIS Abruzzo Turismo e Mobilità Sostenibile.

Chiediamo che i Comuni siano rappresentati nella Cabina di Regia del CIS attraverso l’Anci per permettere a questo snodo istituzionale fondamentale di integrare il sistema, di interagire in maniera sinergica e aiutare la realizzazione dei piani e degli interventi che saranno previsti .