CONFASSOCIAZIONI: 3 PRESTIGIOSI INCARICHI A SABRINA NANNI

Sabrina Nanni Vice Segretario Generale Confassociazioni Real Estate

Vice Presidente Regione Abruzzo

Delega Territorio Citta’ Di Avezzano

mde

Prestigioso incarico di Vice Segretario Generale CONFASSOCIAZIONI REAL ESTATE va a Sabrina Nanni. presidente Nazionale Associazione Aiceberg( amministratori, imprese e condomini) .

Il riconoscimento di un incarico così importante è anche il frutto delle Sue importanti battaglie a favore del cittadino e delle sue Denuncie per la Legalita rischiando a volte la propria vita , attraverso anche lo sportello antitruffa condominiale non solo nella Marsica ma in tutto il territorio Italiano.

La nomina e’ avvenuta all’, unanimità, dal direttivo di confassociazioni e soprattutto dal presidente Angelo Deiana che oltre ad essere il presidente di CONFASSOCIAZIONI è anche Il Presidente di ANPIB ( ASSOC. NAZIONALE PRIVATE INVESTIMENT BANK e MANAGER DI PRIMARI GRUPPI bancari nazionali ed internazionali , docente universitario ed autore di numerose pubblicazioni in campo economico/finanziario .CONFASSOCIAZIONI conta numeri importanti

1 MILIONE E 180.000 ISCRITTI DI CUI 210.000 imprese , con 5,1 dipendenti medi .

676 associazioni Di professionisti e imprese

1.071 mila addetti di riferimento dell’ universo delle imprese

2..832.000 tra iscritti e familiari di riferimento

4.102,000 tra iscritti ,familiari e dipendenti di riferimento .

Confassociazioni mira alla tutela ed alla promozione del sistema associativo delle professioni , imprese e del terzo e quarto settore valorizzandone il ruolo , nel sistema costituzionale , legislativo ,economico e sociale italiano e nei corrispondenti ambiti europei..

alla stessa inoltre è stato insignito anche l’ INCARICO DI VICE PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO AL fianco del presidente Claudio Boffa consigliere di amministrazione della CISA PROGETTI . Laureato con lode in economia bancaria e finanziaria .,

ed è seguita anche ESPRESSA DELEGA TERRITORIO DI AVEZZANO , dove potrà realizzare progetti per lo sviluppo sociale e culturale del territorio .

la Nanni ringraziando il Presidente Angelo Deiana per i prestigiosi incarichi ricevuti sia a livello territoriale che nazionale precisa :

sono contenta di questi incarichi inaspettati perché’ essere scelti per entrare in una struttura’ COSI’ IMPORTANTE COME CONFASSOCIAZIONI che ha NEL SUO DNA IL SUCCESSO non e’ da tutti .

Questi incarichi mi arrivano proprio in un momento buio della storia per tutti e con il settore (real estate a mio parere importantissimo soprattutto anche in questo momento che serve liquidità alle imprese ,ecc, c’è il bonus 110 %, bisogna occuparsi del rilancio dell’ investimento immobiliare ,dello sviluppo del turismo attraverso la proprietà immobiliare privata , fondi , prestiti , incentivi fiscali , amministrazioni condominiali ecc .

Cercherò di sviluppare progetti non solo a livello Nazionale, regionale ma di attivarmi anche per progetti direttamente per la città di Avezzano dove ho espressa delega .