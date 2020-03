CORONAVIRUS – CUBA MANDA IN ITALIA IN AIUTO 53 MEDICI ED INFERMIERI

Arriveranno a Crema

Ancora una volta Cuba in prima linea, sul fronte emergenza, dopo aver aiutato i terremotati di Haiti, la popolazione della Sierra Leone, dilaniata dalla guerra civile, eccoli in soccorso alla nostra nazione. Saranno 53, tra medici ed infermieri, specializzati nel trattamento di pazienti colpiti da virus, quindi virologi e immunologi soprattutto, che ieri sono atterrati a Milano per poi spostarsi nell’ospedale da campo, di Crema, creato dagli uomini del Terzo reparto sanità di Bellinzago Novarese in collaborazione con la Protezione civile. È un gesto non solo umanitario ma professionale. L’alta prestazione medica della sanità cubana è nota in tutto il mondo. Ancora una Nazione in aiuto all’Italia………ancora una nazione extra Europea ad aiutarci.