CORONAVIRUS: IN 27 A BERE BIRRA NEL PUB, LOCALE CHIUSO

Gli agenti della polizia locale Roma Capitale, hanno chiuso un locale nel centro storico della Capitale, che l’altra sera alle 23 era ancora aperto e al suo interno vi erano ben 27 persone che stavano consumando alcolici.

Gli agenti, impegnati nei controlli per il rispetto delle normative a contrasto della diffusione del contagio da Covid-19, hanno notato movimenti all’interno del locale che comunque aveva le serrande abbassate.

Il proprietario, un cittadino bulgaro, è stato sanzionato per violazione delle norme in materia Covid vigenti e chiusa l’attività per 5 giorni.