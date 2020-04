CORONAVIRUS, IN ITALIA AUMENTANO I DECESSI MA SCENDONO ANCORA I RICOVERI NEI REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA

Arrivano le ultime notizie in merito all’emergenza Coronavirus nel nostro Paese. Come riportato da OPEN in Italia aumentano purtroppo i decessi ma nello stesso tempo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva.. In Lombardia, Regione più colpita, oltre 1.500 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, inoltre si contano 7 farmacisti deceduti

“Ancora”, scrivono nel giornale on line OPEN, “in calo invece i ricoveri nelle terapie intensive del Paese: -116 rispetto a ieri, oggi sono 3.381. La Lombardia si conferma la regione più colpita: +1.544 nuovi casi positivi. Vittorio Colao guiderà la task Force sulle riaperture”.