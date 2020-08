CORONAVIRUS, NEL LAZIO AUMENTO ESPONENZIALE DI CASI: 215 NUOVI POSITIVI ED E’ RECORD

Coronavirus nel Lazio, impennata di casi anche oggi, con 215 nuovi positivi rilevati ma non tutti riferibili a residenti nella regione. Zero i decessi registrati nelle ultime 24 ore: dei 215 casi emersi, il 61% sono link di rientro soprattutto dalla Sardegna. «Oggi è record di positivi, mai così tanti, legati prevalentemente ai casi con link dalla Sardegna 45% (97 casi)». Così l’assessore Alessio D’Amato. «Sono in prevalenza giovani e asintomatici – aggiunge – In questa fase il tema non sono né le ospedalizzazioni, né le terapie intensive che sono assolutamente sotto controllo e non danno alcuna preoccupazione, ma bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare». Zingaretti: “Servono tamponi agli imbarchi con la Sardegna”Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha auspicato che “governo e Regione Sardegna predispongano urgentemente controlli con tampone agli imbarchi dei traghetti”. “Abbiamo attivato i box di controllo con tamponi al porto di Civitavecchia – ha chiarito -, ma non basta”. Secondo il presidente “i positivi asintomatici agli sbarchi sono moltissimi. Stanno bene ma possono essere veicolo di contagio”.