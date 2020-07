CORONAVIRUS. NUOVO CASO A LUCO DEI MARSI

Nuovo caso di persona contagiato dal Coronavirus a Luco dei Marsi, a darne notizia il Sindaco Marivera De Rosa:

“Buongiorno a tutti”, ha postato il primo cittadino questa mattina sui social. Mi hanno appena comunicato che è stata accertata la presenza di un contagiato a Luco dei Marsi. Si tratta di una persona che è rientrata da poco nella Marsica, ed era pertanto già in osservazione, in quarantena, nel rispetto della normativa anti Covid. Gli Uffici preposti stanno già effettuando la tracciatura di tutti i possibili contatti, e tutte le procedure di sicurezza previste sono state attivate. Purtroppo, come sappiamo, l’epidemia è tuttora in corso, dunque invito tutti a non abbassare la guardia e a osservare le prescrizioni di sicurezza. Sarà mia cura darvi tempestivamente notizia di ogni ulteriore informazione”.