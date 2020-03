Il Sindaco di Vasto, Francesco Menna ha disposto la chiusura delle scuole cittadine per quattro giorni dopo la segnalazione di una persona positiva al Covid-19.

In questo periodo verrà effettuata un’azione di sanificazione della struttura come prevede il protocollo in materia. Il primo cittadino ha invitato tutti ad adottare le norme di prevenzione diramate dal ministero della Salute.