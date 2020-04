COVID-19. LA MENARINI PRODURRÀ KIT PER TEST RAPIDI IN 20 MINUTI

Sarà destinato a strutture sanitarie e verrà distribuito in Italia e all’estero. Il kit sarà in grado di effettuare una diagnosi di Sars-Cov-2 in appena 20 minuti.

Già marcato CE, il test avrà un’importanza decisiva per le strutture per il lavoro dei medici nelle strutture di prima accoglienza e nelle terapie intensive. Inoltre, potrà essere usato anche negli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie. La semplicità di utilizzo é una delle due principali caratteristiche anche se sarà esclusiva del personale sanitario, utilizzarlo.

Le analisi avverranno sempre con un prelievo di campione della mucosa nasale o orofaringeo. Dopo due passaggi in appositi flaconi contenenti soluzioni chimiche reagenti, il campione verrà inserito all’interno dello strumento diagnostico VitaPCR, che in 20 minuti comunicherà l’esito delle analisi.

La rapidità con cui si potrà accertare eventuale contagio da coronavirus, permetterà di salvare vite umane e alleggerirà il carico di lavoro che sta gravando sull’intero S.S.N.

fonte: Ansa