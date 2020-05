COVID-19. PAZIENTI NEGATIVI AL TAMPONE MA LA TAC RIVELA POLMONITE INTERSTIZIALE

Taranto. Alcuni pazienti che presentavano solo dei leggeri sintomi del coronavirus, sono risultati negativi ai tradizionali tamponi ma una volta sottoposti alla Tac, è emerso un quadro clinico diverso. Polmonite interstiziale, del tutto simile a quella causata dal Covid-19. In un primo esame sono tutte persone che non rientrano nelle statistiche dei contagi, in quanto negativi al tampone, ma il fatto che presentino polmoniti interstiziali, preoccupa molto i medici.

fonte: Il Messaggero