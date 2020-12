Omar Pagotto era residente a Orsago, (Treviso) lavorava come elettricista manutentore della Doria, come riportato dal “Il Gazzettino di Treviso”, era un uomo energico e non aveva problemi di salute. Un mese fa aveva avuto i primi sintomi ha accusato un malore, trasportato in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate tanto da necessitare il trasferimento al reparto di terapia intensiva, dove è deceduto.

Il 50enne lascia la moglie e due figli.