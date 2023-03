DISPERSIONE ELETTRICA NEL TOMBINO, PERDE LA VITA IL CANE EROE MOLECOLARE ” BYRON” | NEL TERREMOTO CHE SCONVOLSE IL CENTRO ITALIA DEL 2016, TRASSE IN SALVO MOLTI SUPERSTITI

Un cane molecolare è morto nella tarda serata di domenica dopo aver toccato un pozzetto elettrico di un palo dell’illuminazione pubblica a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), rimanendo folgorato.Si è invece salvato il suo proprietario e conduttore Massimiliano Galletti.Sul fatto sono in corso accertamenti da parte di carabinieri, vigili del fuoco, personale del servizio veterinario. Byron, questo il nome del cane, ha partecipato negli ultimi dieci anni alle attività del Soccorso Alpino e dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Tra queste le ricerche delle persone sotto le macerie del terremoto del Centro Italia del 2016, nell’omicidio Sarchiè, nelle ricerche dei piloti subito dopo lo schianto dei due tornado nel cielo di Ascoli Piceno nel 2014. Subito dopo l’accaduto sono stati disalimentati diversi pozzetti elettrici della zona e sono ancora in corso controlli per verificare il livello di sicurezza.Controlli accurati sono stati sollecitati anche dal sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo.

Fonte: Ansa.it