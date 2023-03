Ricorre l’otto marzo, celebre Festa della Donna, conosciuta anche come la Giornata Internazionale della Donna: un’occasione per ricordare tutte le conquiste sociali, politiche ed economiche ottenute con sacrificio, impegno e strenuo coraggio dall’universo femminile e per riflettere, altresì, sulle problematiche spinose e complesse che, purtroppo, ancora rappresentano una ferita aperta e dolorosa, che non riesce a guarire e continua a sanguinare copiosamente ogni qualvolta la cronaca ci porta a conoscenza di fatti aberranti e riprovevoli perpetrati nei confronti delle donne. Non mi riferisco esclusivamente agli atroci episodi di violenza, fisica e psicologica, ma anche a tutte quelle mancanze di rispetto e alle offese gratuite da chi, possedendo una mentalità ancora medievale, le ritiene degli esseri inferiori agli uomini.

È ora di dire “basta” con questi stereotipi: uomini e donne, siete speciali e avete lo stesso diritto di essere felici!

A tutte le care lettrici, dedico questa mia poesia, scritta sull’impeto del momento, per omaggiare l’immensità dell’essere Donna:

Donna

custode dell’immenso

creatura sfavillante di luce

incarni l’essenza

e sai fronteggiare il buio più truce.

Con la tua sapiente resilienza

abbracci l’universo

impreziosendolo della tua inestimabile presenza.

Nessun sogno è impossibile per te

che racchiudi nelle tue viscere

le energie più potenti del mondo

visibili nei tuoi occhi che meritano di incrociare

chi sa donarti l’amore totale e profondo

capace di farti vibrare in ogni istante della tua esistenza.

Abbi sempre cura di te.

Nulla vale più del tuo sorriso.

Accogli ogni tua sfumatura

e sprigionerai un arcobaleno dal tuo viso.

(Dott.ssa Alessandra Della Quercia)