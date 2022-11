DRAMMA DELLA SOLITUDINE | 60ENNE RINVENUTO PRIVO DI VITA IN CASA DOPO 8 MESI

ll cadavere di un uomo di 60 anni è stato trovato nel suo appartamento, a Lentini, nel Siracusano. Secondo quanto emerso nell’ispezione cadaverica, la morte risalirebbe ad 8 mesi fa. Stando alle prime informazioni, raccolte dai carabinieri che hanno avviato le indagini, l’uomo si era separato 20 anni fa dalla moglie e viveva in totale solitudine. Né i figli, che vivrebbero tutti fuori dalla Sicilia, né gli amici, pochissimi, né i vicini di casa si sarebbero preoccupati del fatto che da circa 8 mesi il 60enne non si faceva più vedere.Fino a quando qualcuno, nei giorni scorsi, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri ed ai vigili del fuoco che hanno sfondato la porta di ingresso. Il corpo è stato rinvenuto all’interno di una stanza al piano terra e poco dopo la salma è stata trasferita nella camera mortuaria dove, su disposizione della Procura di Siracusa, sarà eseguita l’autopsia per accertare le cause del decesso dell’uomo